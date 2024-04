Pietrangeli su Jannik Sinner: "Numero uno? Ne parliamo l'anno prossimo"

Nella giornata odierna comincerà ufficialmente il Masters 1000 di Madrid. La testa di serie numero uno è il nostro Jannik Sinner che proverà ad approfittare dell'assenza di Novak Djokovic per guadagnare punti in classifica e avvicinare magari il primato.

Il tennista azzurro non ha punti da difendere a Madrid e sebbene non al meglio della condizione proverà a entrare nella storia. Ricordiamo infatti che mai nessun italiano è riuscito a raggiungere questi risultati nella storia del tennis e Jannik ha solo 22 anni, insomma il futuro è tutto dalla sua parte.

Intanto non solo Madrid, c'è grande curiosità per gli Internazionali d'Italia a Roma e in queste ore Angelo Binaghi ha parlato del torneo. All'evento ha parlato anche l'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, trattando come numero uno: "Sinner numero uno al mondo? Basta vedere i risultati, non voglio fare il tifoso.

Jannik è già numero uno, non è una questione di numeri o computer che secondo me poi è una cosa sbagliato. D'altronde Sinner può aspettare ancora , ne parliamo l'anno prossimo. Djokovic ora ha ancora punti e li difenderà nei prossimi tornei, vedremo come andrà, a partire proprio da Roma".

Pietrangeli ha parlato anche del momento del tennis italiano e non potevano mancare dichiarazioni invece riguardo Matteo Berrettini, assente anche a Madrid a causa di una tonsillite. A riguardo Pietrangeli ha sentenziato: "Spero sempre che Berrettini possa tornare all'80 % di come giocava prima e allora non ce ne sarà per nessuno, l'Italia diventerà imbattibile ovunque". Insomma parole comunque piuttosto ottimiste per il movimento italiano.