Jannik Sinner: "Non posso paragonarmi a Novak Djokovic"

Al via mercoledì il Master 1000 di Madrid, secondo torneo di questa categoria su terra battuta e quarto dell’anno. A guidare il seeding, da testa di serie numero uno, ci sarà Jannik Sinner. Considerata la sua assenza lo scorso anno, e visto il forfait di Novak Djokovic e i dubbi sulla presenza del campione in carica Carlos Alcaraz, il torneo iberico potrebbe essere una grande opportunità per rosicchiare qualche punto in classifica al serbo, dimostrando di aver raggiunto un buon livello anche sul rosso.

In conferenza stampa Sinner ha parlato del numero uno al mondo e del suo primo incontro con Rafa Nadal, ricordando inoltre le emozioni a seguito del suo primo titolo Slam in Australia.

Le parole di Jannik Sinner

Alla domanda su chi sia attualmente il miglior tennista al mondo, il 22enne italiano ha dichiarato: "Penso che sia una domanda difficile a cui rispondere.

Guardiamo sempre al momento attuale, e a volte è positivo, a volte no. Penso di non potermi paragonare a Djokovic e a tutto quello che ha fatto: ho molto rispetto per lui, così come ho molto rispetto per Carlos, che ha vinto più di me.

Ho molto rispetto per entrambi. Cerco solo di giocare il mio tennis, di dare il massimo e di vedere cosa posso ottenere”. Il suo primo ricordo di Rafa Nadal. "Quando avevo 14 o 15 anni, sono andato a Roma per la prima volta e l'ho visto allenarsi.

È stata la prima volta che l'ho visto dal vivo, è stato incredibile. Ho potuto vedere la sua intensità... e ancora oggi è lo stesso. La passione è ancora lì, quindi è bello vederlo ancora oggi” ha raccontato Sinner.

L’azzurro ha infine concluso: "Viviamo il momento. Quando si vince, si vive un momento positivo; quando si perde, si vive un momento negativo. Per me, la cosa più importante è come vivo questo sport in generale.

Mi circondo di persone fantastiche, che mi danno un feedback positivo e onesto. Prima della finale ero nervoso, è normale; se avessi perso sarebbe stata comunque una grande settimana. Sento che ogni torneo che gioco può essere una buona opportunità per dimostrare che il mio livello sta ancora crescendo, che sono migliorato. È una cosa che vorrei fare qui, questo torneo è una nuova opportunità".