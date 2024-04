Dall'errore arbitrale ai prossimi obiettivi: le dichiarazioni di Jannik Sinner

La prima volta da numero uno del seeding in un Master 1000. Il Mutua Madrid Open sarà per Jannik Sinner un appuntamento molto speciale, sia perché sarà la testa di serie numero uno, sia perché potrebbe dimostrarsi un banco di prova importante per le speranze di successo del tennista italiano sulla terra battuta.

Vista l’assenza di Novak Djokovic e i dubbi sulla partecipazione di Carlos Alcaraz, il 22enne altoatesino si candida seriamente tra i principali candidati al successo finale. A pochi giorni del suo esordio, Sinner ha parlato in conferenza stampa delle sensazioni in vista dell’esordio e delle proprie aspettative, raccontando inoltre il suo primo ricordo di uno dei grandi nomi presenti al torneo spagnolo: Rafa Nadal.

Le parole di Jannik Sinner

Il campione degli Australian Open ha rivelato di sentirsi piuttosto carico e pronto a scendere in campo a Madrid. "Mi sento abbastanza bene, sono felice di essere qui. L'anno scorso non ho potuto giocare, quindi sono molto contento di essere qui a Madrid. È un torneo molto speciale, spero di poter giocare ad alto livello, che è la cosa più importante per me, e vedremo cosa succederà” ha dichiarato Sinner.

L’azzurro ha spiegato di aver già dimenticato la controversa semifinale di Montecarlo contro Tsitsipas. “Come ho detto lì, queste cose possono succedere. Tutti possono sbagliare, tutto qui. Certo, avrei preferito essere in campo domenica piuttosto che a casa, ma nella vita ci sono cose ben peggiori di una cosa del genere.

Un giorno dopo, l'ho superata completamente”. Jannik sarà testa di serie numero uno, per la prima volta in un torneo 1000. "Ovviamente è un grande piacere, ma non cambierà nulla. Sono qui per cercare di capire meglio il mio tennis su terra battuta.

Qui a Madrid le condizioni sono un po' diverse dagli altri tornei, perché si gioca in altitudine, la palla vola ed è piuttosto veloce. In passato è stato piuttosto difficile per me trovare il mio livello qui, quindi sarà interessante vedere come riuscirò a giocare quest'anno.

Questa è la cosa più importante. Se riesco a trovare il mio tennis, penso che il mio gioco possa adattarsi molto bene a queste condizioni, ma sento che devo ancora trovarlo. Ho ancora tre giorni di allenamento prima della prima partita, tre giorni che spero mi aiutino.

La prossima settimana vedremo come potrò rispondere a questa domanda" ha commentato l’azzurro. Il 22enne di San Candido si è infine soffermato sugli obiettivi che proverà a perseguire nei prossimi mesi.

"È chiaro che i Giochi Olimpici sono un evento molto importante per me. Non ho potuto giocare nella scorsa edizione, quindi sono molto felice di far parte di un evento che riunisce così tanti atleti. Cercherò di parlare e incontrare nuovi atleti, capire cosa pensano e come si allenano.

Anche Roma è un torneo molto bello, io sono italiano e sappiamo anche l'importanza degli Slam. Nella mia testa so che sono ancora capace di migliorare e che devo continuare a farlo se voglio vincere di più" .