Binaghi: "Siamo stufi di essere secondi. Sinner lo è in classifica, noi per gli Slam"

"Il monopolio dei quattro tornei del Grande Slam non durerà tutta la vita e il futuro vedrà non Roma ma tutto il tennis italiano protagonista" . Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha lanciato un chiaro messaggio nella conferenza stampa di presentazione degli Internazionali BNL d'Italia 2024.

Dopo aver ottenuto - attraverso un importante lavoro - l'upgrade a due settimane, il numero uno della FITP ha rilanciato e svelato in maniera indiretta quello che potrebbe essere il prossimo obiettivo da perseguire.

Binaghi: "Siamo stufi di essere secondi.

Sinner lo è in classifica e noi siamo per gli Slam"

"È stata molto più difficile la strada che ha portato gli Internazionali BNL d'Italia, una manifestazione fallita nel 2001, 2002, a diventare prima un evento combined e poi a ottenere l'upgrade, di quella che ci separa dal monopolio dei quattro Slam.

È un momento di grande movimento nel tennis mondiale: ci sono finalmente grandi dirigenti italiani, riformisti, non ne abbiamo avuti mai nel tennis. Credo che così come successo per le Nitto ATP Finals, i veri valori verranno fuori.

E Roma credo abbia di fronte a sé grandi prospettive: quando e come non glielo so dire, ma pensiamo di aver raggiunto il punto più alto e vogliamo continuare a crescere. Questo è il nostro obiettivo, e se non lo avessimo, ci saremmo già ritirati dal tennis" , ha detto Binaghi nelle parole riportate da SuperTennis e prima di soffermarsi sui "numeri" .

"Siamo un po' stufi di essere secondi. È secondo Jannik Sinner in classifica. Siamo secondi al mondo perché ci sono gli Slam, che sono tornei più grandi degli Internazionali BNL d'Italia. Siamo secondi ormai nettamente in Italia come popolarità dopo il calcio.

Ma lo sport insegna che bisogna provare a vincere, non si può essere contenti nel rimanere secondi. Ho già detto che ci riuscirà prima Jannik. E credo che la sua vittoria, come dissi l'anno scorso in conferenza stampa con un suo sponsor, Pigna, possa aiutare il tennis italiano a raggiungere gli altri obiettivi che ho spiegato prima" .