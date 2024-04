A Martina Navratilova è stato chiesto di esprimere il proprio e personale pensiero su Jannik Sinner ai Laureus World Sport Awards di Madrid. L'ex numero uno WTA ha colto la palla al balzo e ne ha approfittato per esaltare le gesta dell'altoatesino e soffermarsi sulla emozionante rivalità che l'azzurro condivide con l'altra stella del Tour, ovvero Carlos Alcaraz.

Navratilova è convinta che Sinner continuerà a ottenere incredibili risultati nel circuito maggiore, perché la sua etica del lavoro è quella che contraddistingue i grandi campioni.

Navratilova: "Aspetto con ansia i prossimi duelli tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner"

"Jannik è incredibile.

È la prova di come il lavoro ti permetta di migliorare e giocare ai massimi livelli. Lavorando davvero sul suo gioco è il modo in cui ha progredito nell'ultimo anno, confidando nel processo di lavoro su ogni aspetto, migliorando ogni minimo dettaglio" , ha dichiarato Navratilova in conferenza stampa e nelle parole raccolte dal quotidiano La Repubblica.

"Otterrà i risultati, ma non è una questione di risultati, quelli arriveranno se fai il lavoro nel modo corretto, ma questi ragazzi, e anche le ragazze, tirano fuori il meglio nel confronto l'uno con l'altro, ed è qui che in un certo senso inizia il divertimento" .

Il pensiero si è poi spostato verso le prossime e interessanti sfide tra Alcaraz e Sinner. "Aspetto con ansia i prossimi dieci anni e i duelli tra Alcaraz, Sinner e qualche altro che si intrufolerà tra loro due, e lo stesso vale per le donne.

Penso che le rivalità siano necessarie nel tennis e sta iniziando a formarsi sia tra le donne che tra gli uomini" .