Boris Becker non ha mai nascosto la profonda stima che nutre nei confronti di Jannik Sinner e - in occasione dei Laureus World Sport Awards di Madrid - ha ribadito il concetto esprimendo bellissime parole. L'ex numero uno del mondo ha rivelato che l'altoatesino gli ricorda per diverse ragioni sé stesso; una su tutte: l'attitudine in campo.

Becker ha infatti messo in evidenza la forza mentale che permette a Sinner di fronteggiare i momenti difficili delle partite senza mai perdere di vista l'obiettivo.

Boris Becker incorona Jannik Sinner: "In lui rivedo me stesso da giovane"

"Adoro Jannik Sinner.

Le 'teste rosse' si intendono bene, quando lo vedo giocare in lui rivedo me da giovane. Amo il suo atteggiamento mentale, sia che vinca o perda, non cambia" , ha detto Becker in conferenza stampa e nelle parole riportate dal quotidiano La Repubblica.

Il sei volte campione Slam si è poi soffermato sulle differenze tra Sinner e Carlos Alcaraz. Penso che Alcaraz sia più spettacolare, sia un grande colpitore, forse è più affascinante e riesce a raggiungere ci più il pubblico, ma Jannik di solito vince l'ultimo punto con il suo atteggiamento e il suo modo di stare in campo.

Ha molta più potenza dell'anno scorso, è incredibile e sa giocare fino alla fine ed ha un senso della competizione innato" . Novak Djokovic salterà il Mutua Madrid Open e Sinner sarà per la prima volta in carriera testa di serie numero uno in un evento Masters 1000.

"Per la prima volta sarà numero uno a Madrid, dopo il forfait di Djokovic. Lui e Alcaraz sono molto diversi. Con Sinner parlo in tedesco, ci conosciamo da molti anni e sono davvero un suo grande fan" , ha concluso Becker.