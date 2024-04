Ecco quando Jannik Sinner può diventare numero uno al mondo

Jannik Sinner sarà senza dubbio uno dei protagonisti del Masters 1000 di Madrid, torneo importante su terra battuta che si disputerà tra qualche giorno. Il tennista di San Candido - visto il forfait ufficiale del numero uno al mondo Novak Djokovic - sarà testa di serie numero uno a Madrid e potrà affrontare eventualmente solo in finale la testa di serie numero due Carlos Alcaraz.

Sinner ha ribadito a più riprese che considera quello di Madrid quasi come un allenamento, la sua priorità è fare bene nei tornei successivi, ovvero quello di casa agli Internazionali d'Italia a Roma e quello appunto al Roland Garros.

Tornei importanti dove Sinner può fare tra l'altro la storia del tennis azzurro. In questo momento l'altoatesino ha 1330 punti di distacco da Djokovic e un divario che potrebbe abbassarsi, magari notevolmente nei prossimi giorni.

Sia Djokovic che Sinner non hanno disputato Madrid lo scorso anno, Nole non lo farà neanche quest'anno mentre Jannik ha una grande opportunità. Una vittoria del torneo porterebbe Sinner a meno di 400 punti da Djokovic mentre una semifinale lo porterebbe comunque a meno di 1000 punti.

A Madrid non può riuscirci ma Sinner può diventare numero uno tra Roma e Parigi. A Roma Jannik difende gli Ottavi dello scorso anno, Djokovic difende invece i Quarti di finale ma l"azzurro deve vincere o comunque fare molto bene nella Capitale e sperare in qualche passo falso di Djokovic per salire in vetta.

Molto più probabile invece il sorpasso a Parigi dove Djokovic è il campione in carica mentre Sinner lo scorso anno deluse le aspettative e uscì solo al secondo turno. Insomma Parigi è la strada migliore per effettuare il sorpasso, Sinner potrebbe addirittura anticipare il primo posto in caso di exploit imprevisti ma il numero uno è ormai questione di mesi o clamorosamente anche di settimane.