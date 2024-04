"Mi sento con Alberto Tomba e Valentino Rossi" - Jannik Sinner svela il retroscena

Una vita dedicata completamente al tennis ma le altre passioni (sportive e al di fuori) non mancano. Jannik Sinner è tornato ad aprirsi sulla sua vita privata per svelare alcuni piccoli segreti di come cerchi anche di migliorarsi come persona nel corso di una stagione nel circuito.

L'altoatesino si è raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, pubblicata nel nuovo numero del settimanale Sportweek. L'altoatesino ha confermato in questa occasione come continui a sentirsi con altri sportivi di grandissimo rilievo, ai quali è stato paragonato e confrontato nell'ultimo periodo a seguito delle imprese che ha compiuto: "Sono abbastanza un tipo curioso.

Mi piace come funzionano le cose. Mi piace capire come lavora la testa di un altro sportivo, ogni tanto mi sento con Alberto Tomba, Valentino Rossi e Giorgio Chiellini. E poi a Miami è stato bello e interessante incontrare Luciano Spalletti e i ragazzi della Nazionale.

Penso che tutti noi possiamo imparare qualcosa dal prossimo" è il pensiero del 22enne di San Candido.

Le parole di Jannik Sinner

Il tennista, per il 2024, è stato scelto come ambasciatore della Formula 1, con il principale ruolo di promuovere la categoria.

L'azzurro ha così parlato dell'esperienza vissuta a Maranello per osservare e provare una Ferrari: "Pazzesco. Amo i motori e la F1 fin da bambino. Vedere da vicino la cura dei dettagli, il processo di realizzazione, sentire il suono di quei motori mi ha emozionato".

Il numero 2 del mondo si è poi soffermato, a conclusione dell'intervista, su uno degli aspetti a cui tiene ora particolarmente: "L'altro insegnamento dei miei genitori è prendere tutto con il sorriso. Vittorie e sconfitte.

Loro a volte tornavano a casa dopo una lunga giornata di lavoro e sorridevano, così faccio io. O almeno ci provo, in fin dei conti sono un ragazzo fortunato".