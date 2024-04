Jannik Sinner è implacabile contro i Top 10: il dato clamoroso

L’azzurro ha battuto per tre volte il numero uno serbo, una lo spagnolo, due Rublev, due Rune e una Tsitsipas. Ma la sua vittima preferita è senza dubbio il povero Medvedev, sconfitto ben cinque volte negli ultimi 7 mesi.

Un trionfo dopo l’altro, il 22enne azzurro ha prima conquistato il suo primo titolo Slam in Australia, per poi spingersi fino alla seconda posizione del ranking mondiale. A sugellare lo strapotere di Sinner degli ultimi sette mesi, c’è un dato incredibile che riguarda le sue sfide contro i Top 10.

Chiedere a Novak Djokovic , Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev . Il tennista altoatesino, dopo una crescita costante e continua, è definitivamente esploso dopo il suo primo trionfo in un Master 1000 a Toronto, prendendo consapevolezza nei propri mezzi.

Negli ultimi mesi, all’interno di ogni circolo tennistico, c’è un cartello di avviso che recita: “Pericolo Jannik Sinner” . Molti tennisti però non se ne sono accorti, o probabilmente l’hanno ignorato, e ne hanno fatto le spese.

