Casper Ruud supera Jannik Sinner: il dato sulle vittorie spiazza tutti

Il dato che 'non ti aspetti': Casper Ruud è diventato il giocatore con il maggior numero di vittorie nella stagione 2024. Il norvegese ha superato Jannik Sinner addirittura di due successi, nonostante l'ottimo e incredibile inizio di annata dell'altoatesino.

I diversi tornei in più a cui ha partecipato il 25enne, oltre naturalmente a una continuità nei risultati, gli hanno permesso di sorpassare in questa speciale classifica l'altoatesino. 27 i successi finora ottenuti dal nativo di Oslo, che può incrementare ulteriormente il bottino a partire dalla semifinale dell'Atp 500 di Barcellona: sabato giocherà contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry per un posto nell'atto conclusivo della competizione.

L'ex numero 2 del mondo vanta già una finale (nel Master 1000 di Monte-Carlo) e una semifinale, in quel di Estoril, sulla terra rossa e non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Anche gli atti conclusivi raggiunti a Los Cabos e ad Acapulco sul cemento, tra febbraio e marzo, hanno consentito a Ruud di guadagnare questo primato e di tornare in top 10 nel ranking mondiale Atp (ora al numero 6).

Sinner ripartirà da Monte-Carlo

5, ma ottimi, le manifestazioni a cui ha preso parte il 22enne di San Candido, che ha collezionato un bilancio splendido di 25 affermazioni e 2 sole sconfitte (battuto solo da Carlos Alcaraz a Indian Wells in semifinale e di recente da Stefanos Tsitsipas a Monte-Carlo, in una partita molto discussa).

A differenza del norvegese, l'italiano vanta già tre titoli nel 2024: gli importantissimi Australian Open a Melbourne, il 500 di Rotterdam e il 1000 a Miami. L'attuale numero 2 del mondo andrà ora a caccia di altri successi e soddisfazioni sul rosso, fra Madrid ma soprattutto Roma e Parigi.

L'obiettivo è continuare a fare bene e provare ad avvicinarsi alla vetta della graduatoria, occupata al momento da Novak Djokovic che dovrà però difendere diversi punti fino al Roland Garros.