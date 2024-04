Jannik Sinner sceglie Bastad prima delle Olimpiadi: la gioia del CEO del torneo

Negli scorsi giorni Jannik Sinner ha fatto un annuncio del tutto inaspettato sulla programmazione che seguirà il prestigioso torneo di Wimbledon. Esattamente dopo lo Slam londinese, che terminerà il 14 luglio con la finale, l'azzurro volerà in Svezia per partecipare al 250 di Bastad per la prima volta nella sua carriera.

Una scelta insolita ma inevitabile per il 22enne di San Candido, che vuole disputare almeno una partita agonistica ufficiale sulla terra in vista delle Olimpiadi che cominceranno il 27 luglio.

We are very happy that the world number two, and reigning Australian Open champion, is coming to Båstad and Nordea Open this summer.



