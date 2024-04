Nell'ultima puntata di Tennis Talk, trasmissione di SuperTennis condotta da Giorgio Spalluto, Diego Nargiso ha analizzato lo stile di gioco che contraddistingue Jannik Sinner sulla terra battuta. Considerando quanto avvenuto lo scorso anno e le prestazioni dell'altoatesino al Masters 1000 di Monte-Carlo, l'ex tennista italiano crede che il 22enne di San Candido dovrà esssere bravo a variare durante gli scambi per non andare troppo in difficoltà contro una determinata categoria di giocatori.

Nargiso ha menzionato in particolare Holger Rune per la capacità di adattarsi ai colpi dei rivali e lottare fisicamente su ogni punto.

Nargiso avvisa Jannik Sinner: "Deve stare attento a determinati giocatori sul rosso"

“Quando Sinner gioca troppo dritto e troppo uguale, deve stare attento contro determinati giocatori.

Per esempio Rune che fisicamente è fortissimo e ha un timing pazzesco sulla palla sin da quando era piccolino. L’ho visto giocare under 14, lui non era grosso fisicamente e doveva appoggiarsi bene ai colpi degli avversari, ed è una cosa che riesce a fare bene: sa cambiare velocità alla palla" , ha spiegato Nargiso.

"Quando incontrerà questo tipo di giocatori, Jannik dovrà stare attento, soprattutto sulla terra battuta. È un bellissimo spunto per dire che ci sono ancora margini per Jannik per iniziare di nuovo a utilizzare quelle variazioni che gli abbiamo visto fare meno, perché ha vinto tantissimo giocando il suo tennis migliore” .

Dopo aver perso la semifinale contro Stefanos Tsitsipas nel Principato, Sinner tornerà in campo al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro sfrutterà l'evento spagnolo per arrivare nelle migliori condizioni agli Internazionali BNL d'Italia e al Roland Garros.