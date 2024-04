Jannik Sinner giocherà un torneo Atp sulla terra rossa dopo Wimbledon: l'annuncio

Jannik Sinner ha ufficializzato la programmazione che seguirà, subito dopo il prestigioso torneo di Wimbledon, per prepararsi nel migliore dei modi a disputare i giochi olimpici di Parigi 2024. L'altoatesino, di comune accordo con il suo team guidato dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ha scelto di giocare una competizione Atp sul rosso prima di approdare in Francia e pensare esclusivamente a quella manifestazione.

Esattamente dopo lo Slam londinese, che terminerà il 14 luglio con la finale, l'azzurro volerà in Svezia per partecipare al 250 di Bastad per la prima volta nella sua carriera. Una scelta insolita ma inevitabile per il 22enne di San Candido, che vuole disputare almeno una partita agonistica ufficiale sulla terra in vista delle Olimpiadi che cominceranno il 27 luglio.

L'unico "problema", che l'azzurro spera naturalmente di avere, sarà se si dovesse spingere fino in fondo al tabellone di Wimbledon: infatti, questo non gli permetterebbe di avere un po' di giorni per poter riafatare e recuperare energie.

Il Nordea Open ha comunicato così, sui social, la presenza nel main draw di Jannik Sinner. "Siamo molto contenti di avere il numero 2 del mondo e attuale campione degli Australian Open a Bastad quest'estate" hanno scritto su X.

Il focus, in questo periodo dell'anno, resta sulla terra battuta.

👋🇮🇹🦊 Ciao Jannik Sinner!



We are very happy that the world number two, and reigning Australian Open champion, is coming to Båstad and Nordea Open this summer.



Make sure to secure your tickets to the highlight of the summer💙#nordeaopen #båstad #tennis #atp



🎥 @atptour pic.twitter.com/Wlo2QKtz9J — Nordea Open (@NordeaOpen) April 18, 2024