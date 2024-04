Giovanni Malago' 'snobba' Jannik Sinner per le Olimpiadi di Parigi: parole a sorpresa

A dire il vero se ne era discostato in primis prima lui ma ora arrivano conferme. A meno di clamorosi quanto improbabili colpi di scena Jannik Sinner non aprirà come portabandiera le Olimpiadi di Parigi 2024, grandissimo evento in programma tra qualche mese.

Il tennista azzurro è il grande protagonista di questo 2024, ha raggiunto grandi risultati come la vittoria della Coppa Davis (a fine 2023) e i successi a Miami e soprattutto agli Australian Open. Uno degli obiettivi dichiarati da Sinner resta sicuramente una medaglia olimpica e l'azzurro qualche giorno fa si era espresso così al Corriere della Sera riguardo questa situazione: "Mi incuriosisce l'atmosfera delle Olimpiadi, mi piacerebbe vedere allo stadio l'atletica, rispetto a Tokyo è cambiato tutto.

Questione portabandiera? Secondo me è giusto che lo faccia un atleta che h già vinto una medaglia d'oro. Per me sarà la prima volta ai Giochi e sento che il tennis italiano è in crescita, però sento che la bandiera deve portarla chi basa la carriera sulle Olimpiadi".

Un ragazzo con la testa sulle spalle e parole apprezzate ma ora anche il presidente del Coni Giovanni Malago' ha confermato ai microfoni della Stampa: "Ho un'idea e fino al 22 Aprile la tengo per me. La regola della medaglia d'oro non è scritta ma è una consuetudine che ci piace mantenere".

Malago' ha poi parlato dei possibili atleti in medaglia e ha però dimenticato Jannik Sinner. A riguardo lui ha parlato: "So che loro si arrabbiano ma gli atleti più forti che abbiamo sono i due velisti Ruggero Tita e Caterina Banti.

Sono fortissimi e si giocano la vittoria finale. Sono quasi blindati direi. Medaglie a sorpresa? Beh, direi Sergio Massidda nel sollevamento dei pesi", la chiusura del presidente.