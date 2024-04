Jannik Sinner batte Inter e Juve: il dato spiazza davvero tutti

Sono ormai diversi mesi che il tennis è sempre più sulla cresta dell'onda e ormai è diventato lo sport nazionale per eccellenza dopo il calcio. I numeri di Sinner sono in netta ascesa, l'azzurro è diventato numero due al mondo e ormai ovunque si sentono curiosità sul talento altoatesino, dal tennis fino alla vita privata o alle sue passioni e c'è una Sinner mania.

Sky ha comprato i diritti e mostra quasi tutti i tornei maschili e femminili, la curiosità per il tennis è in netta ascesa ma non solo per Sinner ma per tutto il movimento italiano. Anche questa settimana, nonostante l'assenza del nostro numero uno, ci sono diversi italiani in campo e la passione verso questo sport è sempre più grande.

Nelle ultime ore abbiamo pubblicato la notizia relativa ai numeri di ascolti relativi al match tra Sinner e Tsitsipas , tanto discussa semifinale di Monte-Carlo. Oltre un milione di telespettatori (1.087 milioni) su Sky Sport per assistere alla sconfitta del nostro numero uno, la seconda in una stagione finora davvero straordinaria.

Numeri importanti ma un dato che sconvolge tutti gli appassionati di sport. Nessuno lo avrebbe mai dato ma singolarmente nessun match di Serie A ha avuto gli ascolti di Sinner vs Tsitsipas, la partita più vista è stata Inter-Cagliari con 952 Mila spettatori televisivi, ancora meno per il derby di Torino, uno scialbo 0-0 che non ha quindi catturato l'attenzione del pubblico.

Insomma il calcio è ancora lo sport più seguito ma qualcosa sta cambiando, si ha assolutamente questa sensazione. Sinner sta portando in vetta tutto il movimento e la previsione di qualche mese del presidente della Fit Angelo Binaghi (tennis sopra al calcio addirittura) non viene vista più come utopia, questo sport è in costante e sempre più rapida ascesa.