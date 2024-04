Macci è sicuro: "Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vinceranno oltre 10 Slam"

In queste ore c'è grande emozione nel mondo del tennis per il ritorno a Barcellona di una leggenda come Rafael Nadal. Il campione spagnolo ha confermato che a meno di colpi di scena questa sarà la sua ultima volta in terra catalana.

Roger Federer ha salutato invece tempo fa mentre il numero uno al mondo Novak Djokovic vive una piccola crisi, insomma siamo ormai tutti consapevoli che l'era dei Big Three è sempre più vicina al tramonto definitivo.

Il tennis non si ferma ed anzi resta in ascesa, ci sono tanti giovani talenti, c'è Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ma anche altre opzioni interessanti, penso al danese Holger Rune, ad altri nomi in rampa di lancio giovanissimi come il nostro Luca Nardi o Joao Fonseca (Ancora più giovani quindi).

Quel che è certo al momento è che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono sempre più vicini alla vetta ed accumulano record su record. L'ex coach di Serena Williams Rick Macci ha parlato ai microfoni di Sportkeeda e le sue parole sono una vera manna per i tifosi del talento azzurro, ecco le sue dichiarazioni: "Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono ormai in vetta, parliamo di numeri importanti e credo che entrambi andranno in doppia cifra per quel che riguarda le vittorie di titoli del Grande Slam.

Solo il cielo è il limite per questi ragazzi e credo che cresceranno spingendosi a vicenda, come è accaduto con i Big Three. La concorrenza ti rende migliore, ovviamente ci saranno altri atleti ma loro domineranno nel mondo del tennis per davvero tanto tempo".

Al momento Alcaraz sta recuperando da un infortunio mentre Sinner è reduce dalla semifinale a Monte-Carlo e sta lavorando intensamente per migliorare su terra battuta.