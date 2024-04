Paolo Canè su Jannik Sinner: "Sta educando tutti gli sportivi, per me è 'Don Sinner'"

Jannik Sinner è l'uomo del momento, il tennista azzurro continua a macinare risultati di rilievo e nonostante la giovane età viene considerato come probabilmente il tennista italiano più importante di tutti i tempi, i suoi risultati d'altronde parlano chiaro.

La vittoria agli Australian Open ha consacrato Jannik al vertice mondiale e la Sinner-mania è esplosa in tutto il paese, Sinner è davvero in rampa di lancio e sono in tanti a parlare della sua ascesa. L'ex tennista Paolo Canè è intervenuto ai microfoni di Fanpage ed ha trattato di tanti temi.

Non poteva mancare un commento su Jannik Sinner e a riguardo ha chiamato: "L'importanza del perdere? I tifosi italiani sono così, ma va detto che c'è gente che sa anche come comportarsi nella sconfitta. Lui è 'Don Sinner' come lo chiamo io, è arrivato sulla terra e sta provando ad educare bene tutti gli sportivi, sa parlare bene e anche quando peede non puoi dirgli niente, è un ragazzo davvero trasparente.

Lui vuole solo giocare a tennis e non gli si può dire niente. Che lui sia numero 1, numero 2 l numero 100 farà sempre le stesse cose e questo è da apprezzare". Riguardo all'errore di Montecarlo Canè è netto: "Lo dice lui stesso: adesso mi ascoltano perché faccio risultati, se fossi il 300 al mondo mi sarebbero del cog*****, non ci sono altre strade, i ragazzi con il lavoro stanno facendo grandi cose.

Anche Musetti che viene sempre criticato ma è stabile nei primi 30 al mondo. Penso a Sonego ci sono anche Bolelli e Vavassori nel doppio e le ragazze nel femminile, la realtà è che dopo il calcio ora si parla solo di tennis".