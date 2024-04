Jannik Sinner rompe il silenzio dopo le polemiche a Monte-Carlo: il post social

Jannik allontana così le polemiche e dà l'appuntamento al prossimo evento: "Andiamo avanti. Concentrandomi su quello che verrà dopo, non vedo l'ora di giocare a Madrid. Grazie a tutti voi ragazzi per il supporto delle ultime settimane" 👊🏼

Sinner guarda già avanti. Il campione in carica degli Australian Open volerà a Madrid, torneo nel quale acquisirà la forma migliore in vista dei due eventi più importanti della stagione sulla terra battua, gli Internazionali Bnl d'Italia e il Roland Garros.

Va detto anche che Stefanos ha alzato il livello ma ormai la sfida era girata. In fondo questa è la parte bella del tennis", ha concluso.

Poi il tennista azzurro ha proseguito: "Dopo sono arrivati i crampi, magari sono anche una conseguenza nervosa di quello che era successo (ride). Dopo così non è facile giocare anche se ho fatto del mio meglio”.

Stava andando tutto nella giusta direzione, anche dal punto di vista tattico, poi però dopo tutti possono sbagliare purtroppo o per fortuna. Anche io posso sbagliare e sono cose che capitano, è andata così".

Ora non si può fare nulla e per quanto mi riguarda è già il passato. Voglio dire, si, è difficile accettarlo ed è dura da digerire anche perché a un certo punto stavo giocando un gran tennis.

Jannik Sinner commenta l’errore dell’arbitro in conferenza stampa 2 giorni fa

Al numero uno italiano è stato negato un punto abbastanza netto che lo avrebbe portato a due break di distanza dal greco, nel terzo e decisivo set. Il tennista di San Candido, a caldo, in conferenza stampa, ha commentato così la grave mancanza del direttore di gara: "Cosa penso di quell'errore? Beh, è successo.

La partecipazione di Jannik Sinner a Monte-Carlo ha fatto molto discutere. Se da un lato si può affermare con certezza che l’azzurro potrà dire la sua anche sulla terra battuta, dall’altro la sua eliminazione a fronte di un grossolano errore commesso dall’arbitro nel match di semifinale contro Stefanos Tsitsipas non è andato giù ai suoi tanti tifosi.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD