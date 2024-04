Corrado Barazzutti conosce bene le sensazioni che un tennista può provare quando sa di aver subito un torto. Come capitato a lui agli US Open 1977, quando Jimmy Connors invase la sua parte di campo per cancellare un segno che gli avrebbe fatto perdere un punto importante in una fase delicata del match, Jannik Sinner ha visto prima il giudice di sedia e poi l'arbitro della semifinale con Stefanos Tsitsipas commettere un grave errore.

Il greco ha colpito un chiaro doppio fallo sulla palla del doppio break concessa all'avversario nel terzo set, ma l'altoatesino non si è fermato e ha perso lo scambio ed infine la partita. Una partita che avrebbe quasi sicuramente raccontato una storia diversa se fosse stato segnalato il doppio fallo.

Barazzutti e l'errore che ha danneggiato Jannik Sinner: "Non ha fermato il gioco"

"Connors? Era un caso diverso da quello di Sinner a Montecarlo. Durante uno scambio, lui aveva tirato un rovescio verso l'esterno, palesemente fuori e non visto dal giudice di linea.

Io non ho proseguito lo scambio e ho chiamato l'arbitro a controllare. Peccato che Jimmy arrivò nella mia parte di campo e cancellò il segno passandoci sopra. Sono rimasto basito, ma era inutile perdere energie.

In questo caso Jannik non ha fermato il gioco e purtroppo se si prosegue lo scambio, poi non è possibile chiamare l'arbitro e far controllare il segno" , ha spiegato Barazzutti in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

"Nella concitazione dell'azione non ha avuto la certezza matematica che il servizio del greco fosse fuori. È curioso che nemmeno la giudice di sedia l'abbia visto. Forse nessuno dei due era così sicuro. Reazione? Non avrebbe avuto motivo di polemizzare non avendo fermato il gioco.

Sono cose che possono succedere. Jannik è un giocatore maturo e ha un carattere che non lo porta ad avere reazioni esagerate. Non significa che sia arrendevole, lui è sempre un gran combattente in campo. La prossima volta - se avrà il dubbio - si fermerà. Si cresce e si impara a gestire ogni situazione. Jannik è un grande campione" .