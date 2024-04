Zendaya pazza di Jannik Sinner: l'attrice ha visto l'azzurro a Monte-Carlo

La sfida tra il tennista azzurro Jannik Sinner e il campione greco Stefanos Tsitsipas è stata una delle più interessanti della stagione finora, sicuramente una delle più discusse. Il talento greco ha rimontato nel terzo set, compiendo un'autentica impresa, approfittando dei crampi di Jannik e di un errore del giudice di linea piuttosto grave, Sinner poteva trovarsi sul 5 a 1 e invece nessuno ha visto un doppio fallo netto.

Un errore grave e che alla fine ha condizionato l'esito del match con Tsitsipas poi andato in finale e poi vincitore del torneo. Per il greco, dominatore nell'atto finale del torneo, quell'errore è stato in fin dei conti decisivo.

Nella semifinale di Monte-Carlo, ad assistere al match, c'era anche la giovane e bella attrice Zendaya, protagonista di grandi film come Spiderman o Dune e tanti altri, ma soprattutto protagonista del film Challengers, in uscita in queste settimane e incentrata proprio sul mondo del tennis.

In queste ore Zendaya è intervenuta ai microfoni di Fabio Fazio sul Nove e ha rilasciato un'interessante intervista. Tanti i temi trattati e la giovane attrice ha commentato: "È stato bellissimo vedere Jannik Sinner dal vivo, davvero una cosa fantastica.

L'errore del giudice di sedia? Sinceramente non ho visto la pallina uscita di qualche centimetro ma va detto che io con il tennis sono davvero un incapace e per me sono tutti bravissimi e fantastici". Insomma, non una grande conoscitrice ma una nuova fan di Sinner, un'estremamente attrice famosa.

Per quel che riguarda Jannik Sinner, l'azzurro si è preso una settimana di pausa, prima riposo e poi lavorerà per il Masters 1000 di Madrid, torneo dove non ha comunque grandi aspettative e vuole solo provare a migliorare la propria condizione su questa superficie.