Francesca Schiavone parla di Jannik Sinner: "Esempi come lui servono tantissimo"

La giocatrice italiana Francesca Schiavone, ex numero 4 del mondo e campionessa del Roland Garros 2010 oltre che finalista della successiva edizione del torneo parigino, elogia Jannik Sinner. In un'intervista a Sky Sport, Schiavone sottolinea che il campione degli Australian Open 2024 è un esempio per genitori e figli e ha evidenziato come il suo comportamento stia facendo breccia tra i ragazzi.

Il fair play con il quale il giocatore italiano ha accettato l'errore arbitrale in occasione della semifinale contro Stefanos Tsitsipas e più in generale il suo comportamento in campo e la sobrietà delle sue dichiarazioni in conferenza stampa sono state oggetto di un momento di riflessione negli studi di Sky Sport.

Schiavone: "Il messaggio di Sinner arriva a tutti i ragazzi"

Analizzando il discorso della comunicazione di Jannik Sinner, Schiavone ha sottolineato: "Il suo messaggio sta arrivando in maniera forte e chiara ai ragazzi.

Lo sta facendo molto bene, i ragazzi lo prendono come esempio ma anche gli adulti lo stanno prendendo ad esempio su quanto è importante essere papà e mamma, avere una famiglia e a volte ce lo dimentichiamo. Sullo stare dietro al figlio, viverselo e amarlo.

I ragazzi hanno bisogno di amore e protezione perché magari si sentono soli. Lui sta dando questi messaggi sul ruolo della famiglia, sul team quanto sia importante. Sinner è decisamente un esempio in quello che fa e in come affronta le cose. Esempi come lui servono tantissimo, lo ringraziamo ogni giorno".

Schiavone poi fa un ricordo legato alla sua carriera: "Mi fa tornare a 20 anni fa - ha concluso - quando quello che fa lui oggi lo facevo anche io, in modo più piccolo, ma provavo ad affermare questi concetti. Oggi ci vogliono esempi di questo genere che portano avanti questo tipo di iniziative nel nostro Paese".