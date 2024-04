La delusione per la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo - anche complice un errore arbitrale che ha tenuto in vita il suo avversario nel terzo set - è stata in parte cancellata dalla passione mostrata ancora una volta dai fan italiani.

L'effetto Sinner è ormai facile da constatare e gli ascolti televisivi continuano a confermare settimana dopo settimana il trend positivo su Sky Sport. L'altoatesino si è arreso al penultimo atto del Rolex Monte-Carlo Masters, ma non sono mancate le polemiche per l'incredibile errore commesso prima dal giudice di linea e poi dall'arbitro Aurelie Tourte. Stefanos Tsitsipas ha colpito un evidente doppio fallo sulla chance di doppio break offerta a Sinner nel set decisivo; un doppio fallo non segnalato e che ha inciso sul resto della partita.

Tutti pazzi per Jannik Sinner: ascolti al top su Sky per la semifinale con Tsitsipas

Gli appassionati di tennis in Italia non hanno mai smesso di seguire Sinner e, in occasione del torneo di Montecarlo, in molti hanno guardato i suoi match su Sky.

La semifinale contro Tsitsipas - andata in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport tennis a partire dalle 13:30 - ha raccolto ben 940 mila spettatori medi complessivi e oltre 2 milioni di spettatori unici, con l’ 8% di share.

Il picco di 1 milione 137 mila spettatori è stato registrato durante le fasi decisive del terzo set. Numeri importanti e in continua crescita. Basti pensare che Sky ha siglato il record personale per un evento Masters 1000 con il successo ottenuto da Sinner al Miami Open.

La finale vinta ai danni di Grigor Dimitrov ha registrato importanti statistiche: 1 milione 511 mila spettatori medi e 2 milioni 600 mila spettatori unici, con l’8,3% di share e il picco di 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi durante il match point.