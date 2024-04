Jannik Sinner ha perso la seconda partita in stagione al Masters 1000 di Monte-Carlo. È stato Stefanos Tsitsipas a porre fine al cammino dell'altoatesino a un passo dalla finale nel Principato. Il greco si è reso protagonista di un'ottima prestazione, ma un grave errore arbitrale lo ha tenuto in vita nel terzo set.

Tsitsipas ha colpito un chiaro doppio fallo sulla chance offerta a Sinner nel quinto game e né il giudice di linea né l'arbitro si sono accorti che la pallina era terminata fuori. Sinner avrebbe ottenuto il doppio break di vantaggio garantendosi la possibilità di gestire il resto del match con maggiore tranquillità.

Jannik Sinner rassicura tutti: "Problema fisico? Niente di grave, ho avuto i crampi"

"Non si può fare nulla adesso, questa partita è già il passato. Resta duro da accettare, perché stavo giocando un gran tennis.

Io faccio errori e li fanno anche gli arbitri: non è mai facile perché dopo momenti come questi le partite possono cambiare" , ha chiarito Sinner in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis.

L'azzurro ha anche dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici nella parte finale dell'incontro, ma ha rassicurato tutti i suoi fan. "Non è niente di grave. Ho auvto i crampi. Ho giocato tante partite negli ultimi mesi.

È positivo aver fatto un’altra semifinale in un 1000, ho bisogno di un po’ di tempo per recuperare mentalmente e fisicamente. Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, e lavoreremo molto in palestra.

Mi andrebbe bene vincere un paio di turni, ma non avrò l'ambizione per andare a vincere quel torneo. Da Roma cambierà tutto e si cercherà di ricavare il massimo" .