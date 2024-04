Jannik Sinner commenta l’errore dell’arbitro in conferenza stampa

Seconda sconfitta stagionale per Jannik Sinner che dopo il ko in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz cede anche con il greco Tsitsipas, ancora una volta a in semifinale ma questa volta a Monte-Carlo e sul primo torneo su terra battuta.

Prima del torneo Jannik aveva detto di non aspettarsi molto e di voler solo giocare il più possibile e invece il tennista azzurro è stato ad un passo dalla finale del torneo. Onore anche a Tsitsipas che ha disputato un'ottima sfida e ha creato non pochi grattacapi al talento altoatesino.

Mentre domani il greco giocherà per la vittoria nel torneo contro il vincente tra Djokovic e Ruud per Jannik è tempo di riposare e tra circa una settimana sarà impegnato nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa tornando tra l'altro sul tanto discusso episodio arbitrale com il giudice di sedia che non ferma il gioco per un doppio fallo che avrebbe portato al 5-1 nel terzo set.

Ecco le sue dichiarazioni: "Cosa penso di quell'errore? Beh, è successo. Ora non si può fare nulla e per quanto mi riguarda è già il passato. Voglio dire, si, è difficile accettarlo ed è dura da digerire anche perché a un certo punto stavo giocando un gran tennis.

Stava andando tutto nella giusta direzione, anche dal punto di vista tattico, poi però dopo tutti possono sbagliare purtroppo o per fortuna. Anche io posso sbagliare e sono cose che capitano, è andata così".

Poi il tennista azzurro ha proseguito: "Dopo sono arrivati i crampi, magari sono anche una conseguenza nervosa di quello che era successo (ride). Dopo così non è facile giocare anche se ho fatto del mio meglio.

Va detto anche che Stefanos ha alzato il livello ma ormai la sfida era girata. In fondo questa è la parte bella del tennis", ha concluso così poi la conferenza.