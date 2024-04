Jannik Sinner lancia la sfida a Stefanos Tsitsipas: "Devo essere pronto"

L'unica vittoria sulla terra battuta risale agli Internazionali d'Italia del 2020. A distanza di 4 lunghissimi anni Jannik Sinner proverà a battere nuovamente Stefanos Tsitsipas, che è avanti 5-3 nei precedenti ed è sembrato ritrovare quella fiducia necessaria per esprimersi al meglio durante il Master 1000 di Monte-Carlo.

È il primo confronto diretto fra i due in questa stagione: nel 2023 l'altoatesino ha vinto la semifinale di Rotterdam e la partita delle Finals di Torino, mentre il greco si è aggiudicato la battaglia agli Australian Open.

Il 22enne di San Candido, approdato nel Principato di Monaco senza altissime aspettative per essere il suo primo torneo sul rosso, è pronto a giocarsi le sue chances per approdare nell'atto conclusivo della competizione.

Le parole sulla semifinale in conferenza stampa

"Sarà difficile contro Tsitsipas che qui ha già vinto due volte, lui ama le condizioni di questi campi. Sarà una partita tattica e fisica: devo essere pronto a certe situazioni" così l'azzurro ha preannunciato la battaglia in programma sabato non prima delle ore 13:30, dopo aver commentato e analizzato l'ottimo successo ai quarti contro Holger Rune.

Il classe 2001 ha poi commentato il traguardo di aver raggiunto almeno la semifinale negli appuntamenti di Melbourne, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nello stesso anno, una cosa riuscita soltanto ai Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic): "È una bella cosa ma sapete che penso sempre al giorno successivo.

So su cosa devo lavorare dopo questo torneo per arrivare al meglio a Madrid e Roma, per essere poi pronto a Parigi, il torneo più importante. Forse a Madrid sarò leggermente più scarico, ma ora si entra nel vivo.

Dopo il Roland Garros c’è Wimbledon e si entra nel clou della stagione" ha ribadito, nelle parole riportate da SuperTennis.