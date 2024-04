Jannik Sinner come Djokovic, Nadal e Federer: l'incredibile dato che lo attesta

La scalata di Jannik Sinner continua. L’azzurro ha battuto ieri pomeriggio Holger Rune nel match rivincita dello scorso anno a Monte-Carlo. Una vittoria che si era seriamente complicata dopo aver perso il secondo set al tie break.

Il numero due del mondo non si è fatto però distrarre dalla rinascita del danese, che ha provato in tutti i modi a invertire le redini del match, anche utilizzando mezzi non propriamente leciti. Un successo che dimostra ancora una volta la crescita dell’altoatesino, che ha saputo imparare dagli errori ed ora sta raccogliendo tutti i frutti del duro lavoro.

Dopo aver conquistato l’Australian Open, Rotterdam e Miami, Jannik proverà a vincere anche il torneo del Principato di Monaco, che ancora manca alla sua bacheca. Sinner in questo suo 2024 finora straordinario è andato vicino a trionfare anche a Indian Wells, ma Carlos Alcaraz gli ha sbarrato le porte della finale.

Il suo inizio dell’anno è già nei libri di storia. Il tennista di Val Pusteria grazie alla vittoria di quest’oggi ha fatto il suo ingresso in un club ristrettissimo, nel quale fanno parte solo leggende: Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal.

I big Three, insieme a Sinner, sono infatti gli unici ad aver raggiunto almeno una semifinale in tutti e 4 i primi grandi tornei della stagione: Australian Open, Indian Wells, Miami e ora Monte-Carlo.

I miglioramenti sulla terra di Sinner

Un motivo di grande vanto per 22enne, che ha spiegato le sue sensazioni in campo dopo aver battuto un osso duro come Holger Rune, che gli ha creato più di qualche grattacapo: “Rune è un ottimo giocatore, lo sappiamo e quindi ho provato a giocare molto dal punto di vista mentale.

Sulla terra è più facile giocare di diritto, sono migliorato molto qui e sul servizio, sono contento. Le polemiche? Ognuno ha personalità diversa, un modo di giocare diverso e anche un modo di stare in campo diverso.

Nel tennis si nota di più rispetto al calcio dove sono in undici e non noti subito un atteggiamento particolare durante lo scontro, sono cose che capitano. È così”, ha concluso.