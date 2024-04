Jannik Sinner sul match: "Giocare di più mi ha fatto bene. Caos Rune? Dico..."

Jannik Sinner continua a vincere e convince nonostante le difficoltà. Il tennista azzurro ha raggiunto le semifinali anche nel Masters 1000 di Monte-Carlo, primo suo torneo sulla terra battuta. Jannik ha sofferto ma alla fine ha avuto la meglio su un ottimo Holger Rune, il danese non ha sofferto la stanchezza dei due match di ieri e Jannik ha fatto i conti con uno dei match più duri della stagione; per Sinner doveva essere un semplice torneo di preparazione ma sta andando molto meglio del previsto e Jannik ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post match rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Mi aspettavo una partita molto simile a questa, l'abbiamo preparata abbastanza bene, iniziato con un ottimo primo set, nel secondo sono andato due volte 0-40, ho avuto delle chance e il match point e non le ho sfruttate.

Però mi ha fatto bene restare più in campo e trovarmi in una situazione difficile. Rune è un ottimo giocatore, lo sappiamo e quindi ho provato a giocare molto dal punto di vista mentale. Sulla terra è più facile giocare di diritto, sono migliorato molto qui e sul servizio, sono contento.

Le polemiche? Ognuno ha personalità diversa, un modo di giocare diverso e anche un modo di stare in campo diverso. Nel tennis si nota di più rispetto al calcio dove sono in undici e non noti subito un atteggiamento particolare durante lo scontro, sono cose che capitano.

È così". Ora un ostacolo piuttosto duro per Sinner che affronterà il due volte campione di questo torneo Stefanos Tsitsipas, un avversario che su questa superficie rappresenta un ostacolo piuttosto importante.

Il greco è in forma ma Sinner ha sicuramente i favori del pronostico. Dall'altro lato del tabellone curiosità invece per il numero uno al mondo Novak Djokovic, anch'egli tra i favoriti per la vittoria finale.