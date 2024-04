Ecco quando si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Tsitsipas a Monte-Carlo

Bracciali su Pietrangeli: "Dovrebbe vergognarsi per le parole dette su Jannik Sinner"

In attesa di scoprire quale sarà la semifinale della parte alta del tabellone principale, gli organizzatori hanno già reso noto l'orario di gioco delle partite che andranno in scena sul Court Rainier III domani.

Jannik Sinner è a un solo passo dalla prima finale in carriera al Masters 1000 di Monte-Carlo. Per spingersi fino all'ultimo atto dell'evento monegasco, l'italiano dovrà superare la concorrenza di un ritrovato Stefanos Tsitsipas , che sulla terra battuta riesce sempre ad esprimere il suo miglior tennis.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD