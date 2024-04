Jannik Sinner: "Il caos di Rune? Lo fece già nel 2023, ma non è nulla di sbagliato"

Jannik è 25 vittorie e 1 sconfitta nel 2024. Il match contro Rune era molto atteso, il danese proprio a Monte-Carlo dodici mesi fa ha inflitto una pesante sconfitta all'azzurro che, mostra ancora di soffrire il tennista nordico, ma ottiene una preziosa vittoria, mostrando ancora una volta una grande forza mentale.

Nonostante le quattro ore e passa disputate nella giornata di ieri Rune è piuttosto ferrato e complica la vita a Sinner, per l'altoatesino è una delle sfide più complicate della stagione ma Jannik non si scompone neanche dopo aver perso il secondo set, l'azzurro era 6-4 con due match point nel tiebreak ma Rune ha indovinato quattro punti di fila pareggiando i conti.

Nel terzo set fa la differenza un break e alla fine Jannik ottiene il pass per le semifinali, contro di lui ci sarà il due volte campione Stefanos Tsitsipas, un cliente piuttosto complicato sulla terra battuta. Nel post partita Jannik ha parlato così ai microfoni di Sky Sport ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ci è voluto davvero molto per vincere, non è mai semplice vincere e sono contento per il risultato.

Peccato non aver sfruttato i match point nel secondo set ma sono contento di essere rimasto in gara. Fisicamente è stata dura, ora serve riposarmi per domani". Poi l'altoatesino ha proseguito: "Le sensazioni sono buone, Tsitsipas sta comunque giocando bene, vediamo com'è andrà domani".

Non poteva mancare infine una battuta su Rune e il suo atteggiamento a tratti fastidioso, ma Jannik ha chiarito: "Ho guardato solo a me stesso, in campo cose del genere possono succedere. Non vedo nulla di sbagliato, si può creare il caos e l'aveva fatto anche lo scorso anno. Fa parte del processo di apprendimento e stavolta sono rimasto concentrato totalmente sulla partita".