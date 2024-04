Jannik Sinner ha vendicato la sconfitta subita lo scorso anno contro Holger Rune a Monte-Carlo e conquistato l'ottava semifinale in un evento Masters 1000. Una vittoria sofferta e arrivata al terzo set dopo che il danese era riuscito a cancellare con coraggio due match point nel secondo parziale.

L'altoatesino ha avuto il merito di non lasciarsi condizionare dall'esito del tie-break e nella frazione di gioco decisiva ha atteso il suo momento per colpire il rivale. Grazie al successo ottenuto ai danni di Rune, Sinner ha confermato la seconda posizione del ranking mondiale evitando il contro sorpasso di Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo ha saltato il torneo di Monte-Carlo per un problema al braccio destro. In attesa di capire se prenderà o meno parte ai tornei di Barcellona e Madrid - in cui è il campione in carica - lo spagnolo non ha la possibilità di superare Sinner almeno fino agli Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner resta numero due e mette nel mirino la vetta del ranking mondiale

Le buone notizie non sono però terminate, perché Sinner ha difeso i punti raccolti lo scorso anno nel torneo in cui ha fatto meglio sulla terra battuta garantendosi l'opportunità di attaccare con determinazione la vetta della classifica occupata attualmente da Novak Djokovic.

Il campione serbo, dalla prossima settimana e fino al termine del Roland Garros, difenderà 2225 punti; Sinner solo 225. Djokovic - nel 2023 - ha infatti raggiunto i quarti a Banja Luka e Roma e vinto lo Slam parigino.

L'azzurro, da parte sua, si è fermato agli ottavi nel torneo di casa e ha perso al secondo turno all'Open di Francia. Esistono quindi concrete chance di vedere per la prima volta nella storia un italiano guardare tutti dall'alto al basso.