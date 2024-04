Jannik Sinner carico verso Rune: "Sono eccitato, dovrò cambiare modo di giocare"

La marcia di Jannik Sinner è inarrestabile e l'azzurro raggiunge i Quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, dopo aver dominato Korda, ha regolato senza patemi anche il tedesco Struff ed ora domani affronterà 'Iron Man' Holger Rune, capace oggi di giocare per oltre quattro ore tra i match con Nagal e poi contro Grigor Dimitrov.

Il danese è avanti 2 a 1 nei precedenti ma quello era un altro Jannik e già in passato l'azzurro perse una sfida particolare contro Rune; a riguardo ha commentato in conferenza: "Rune? Penso di aver imparato, credo che siano cambiate tante cose da quel match e in generale provo ad imparare da ogni sfida.

Sarà un match molto interessante, poi io cerco solo di restare concentrato sulla mia prestazione e poi vedremo cosa accadrà. Sarà una sfida fisica e molto dura, so che devo alzare il mio livello ed essere un po' più aggressivo, sono eccitato per questa sfida e l'atmosfera odierna è stata fantastica.

Non vedo l'ora di giocare domani". Il giornalista ha chiesto poi a Jannik se seguiva o ha seguito i tennisti del passato e Jannik ha spiazzato un po' tutti: "Sono molto onesto e prima di scegliere il tennis non lo seguivo.

Lo guardavo sporadicamente ma la prima partita che io vidi avvenne al Challenger di Ortisei e giocava Andreas Seppi. Poi quando avevo 14 anni ho iniziato a guardare sempre tennis, ma non guardavo match del passato , preferivo guardare sfide come quelle con Federer, Nadal, Djokovic o Andy Murray.

Purtroppo alcuni non sono riuscito a sfidarli, penso a Federer o a Tsonga". Sinner parte sicuramente con i favori del pronostico contro Rune, il danese è reduce da una maratona e ha chiamato anche un timeout medico Nella sfida contro Dimitrov, Sinner però non vuole farsi trovare impreparato e vuole la rivincita rispetto al match dello scorso anno.