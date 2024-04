Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo l'ennesima vittoria in stagione

Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner avanza ai Quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo e non ha problemi contro un ostacolo insidioso come il tedesco Struff. Qualche problema nel primo set poi Jannik prende il largo e chiude in un'ora e diciassette minuti di gioco con il risultato di 6-4;6-2.

Una sfida tutto sommato agevole contro un avversario che talvolta può esaltarsi e può creare qualche grattacapo. Ventiquattro vittorie e una sconfitta in stagione, il 2024 di Sinner è piuttosto stupefacente e l'azzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole: "In sfide come queste i turni di servizio sono molto importanti, lui mi ha controbrekkato subito, è stata una partita diversa rispetto al primo turno, all'inizio mi sono sentito così così in campo ma sono contento di giocare anche domani.

Sinner-Mania? Sono contento di tutto questo tifo, il tennis italiano sta crescendo e i tennisti stanno salendo di rendimento, noi siamo vicini all'Italia e sono contento di tutto questo tifo". Belle parole che ha ricordato anche l'imminente sfida di Sonego e ha detto a tutti (da casa e non) di fare il tifo per il suo amico.

Sinner ha poi concluso spiegando: "Ho risposto abbastanza bene alla sua seconda, non era semplice e poi ovviamente ogni gara ha la sua storia. In ogni caso sono soddisfatto della sfida e non vedo l'ora di giocare anche domani".

Sinner attenderà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Holger Rune, protagonista in questi minuti di una vera e propria maratona e l'azzurro partirà sicuramente con i favori del pronostico. I tifosi sperano in uno scontro eventualmente in finale contro Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas. Intanto testa alla prossima.