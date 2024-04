Bertolucci sorpreso dal livello di Jannik Sinner: "Non giocava da tempo sul rosso"

È iniziato nel migliore dei modi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il 22enne di San Candido ha archiviato la pratica Sebastian Korda imponendosi con un netto 6-1, 6-2 ed esprimendo un ottimo livello di gioco.

La prestazione di Sinner, soprattutto considerando che aveva giocato l'ultima partita sulla terra battuta al Roland Garros lo scorso giugno, lascia ben sperare per il resto della stagione sul rosso. Il prossimo ostacolo - agli ottavi di finale - porta il nome e il cognome di Jan-Lennard Struff.

Nell'unico precedente - disputato a Indian Wells quest'anno - Sinner ha sconfitto il tedesco in due set.

Paolo Bertolucci analizza l'esordio di Jannik Sinner a Monte-Carlo

Paolo Bertolucci ha analizzato la partita di Sinner contro Korda ed elogiato l'azzurro per aver introdotto nuovi espedienti tattici al suo gioco sulla superficie più lenta del circuito.

“Era un impegno non certo proibitivo sulla carta, ma nemmeno troppo facile. Ha risolto la pratica in poco tempo, forte di una sicurezza incredibile. Non riesco a capire come abbia fatto ad essere così centrato sulla terra battuta con soli cinque giorni di allenamento dopo dieci mesi di assenza" , ha detto Bertolucci a Sky Sport 24 in collegamento da Monte-Carlo.

"Anche dal punto di vista tattico ha portato varianti notevoli come il più esperto dei giocatori da terra battuta. Questo è solo il primo passo di questa lunga campagna sul rosso, ma credo meriti un bel 8+ senza alcun dubbio” .

Considerando il ritiro di Carlos Alcaraz - costretto a fermarsi per un problema al braccio destro - Sinner ha bisogno di confermare la semifinale raggiunta nell'evento monegasco nel 2023 per confermarsi numero due del mondo.