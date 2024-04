Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo l'incredibile esordio a Monte-Carlo

La prima partita della stagione sulla terra battuta di Jannik Sinner ha lanciato un chiaro messaggio e ribadito una cosa molto importante: l’altoatesino non ha intenzione di arretrare nemmeno di un centimetro. Dopo la lunga trasferta americana - dove ha conquistato il Miami Open - l’italiano è sceso in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo accompagnato dai pensieri che tormentano ogni giocatore durante il passaggio da una superficie all’altra.

Sinner ha però impiegato circa 15 minuti - il tempo di aggiudicarsi un lunghissimo turno di battuta inaugurale - per prendere confidenza con le condizioni presenti nel Principato e spazzato via dal campo un tennista del calibro di Sebastian Korda con un sonoro 6-1, 6-2.

All’azzurro mancano ora due vittorie per confermare la seconda posizione del ranking mondiale, ma l’obiettivo resta quello di costruire la migliore forma in vista degli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros.

Jannik Sinner: "Felice di tornare in campo"

"Sono molto felice di essere tornato in campo. Penso che io e Sebi abbiamo due stili di gioco molto simili in un certo senso. Oggi è stato molto importante provare a far muovere di più la palla.

Non era necessario giocare colpi alti ma variare. Quindi la considero un’ottima vittoria, perché è stata una partita difficile. La partita è stata diversa rispetto a quello che racconta il punteggio" , ha spiegato Sinner in conferenza stampa.

"Sono contento e spero di poter migliorare nei prossimi giorni per sentirmi ancora di più a mio agio sulla terra battuta. Vedremo come andranno le cose. È stato più facile adattarsi alla superficie? Non dico più facile, ma sono cresciuto fisicamente e questo mi aiuta. Mi sento più sicuro e forte sotto questo punto di vista" .