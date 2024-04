Pietrangeli sorprende su Jannik Sinner: "Spero che perda qualche partita"

Il 2024 fino ad ora è stato l'anno di Jannik Sinner. Il numero due al mondo ha disputato grandi match e ha ottenuto grandi risultati e per quasi tutti ormai viene certificato come il miglior tennista italiano della storia.

Jannik però ha soli 22 anni e grandi margini di crescita, siamo solo all'inizio e può solo migliorare, raggiungendo ancora nuovi record. Non tutti però la pensano così e più volte è stato ribadito il pensiero dell'ex leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli.

Parliamo comunque di una leggenda di questo sport, anche se di un'altra epoca e un tennis totalmente differente, Nicola ha vinto ma ha giocato un altro tennis. Ai microfoni del Corriere del Trentino - proprio nel giorno del debutto di Jannik (nel singolare) su terra battuta - Pietrangeli ha rilasciato interessanti dichiarazioni, destinate ancora una volta a fare discutere, ecco le sue parole: "Sinner è un bravissimo ragazzo, lui è numero due solo per il computer ma in realtà è già numero uno.

Per il ranking lo diventerà sicuramente tra qualche mese, Jannik sta dominando il tennis mondiale". Poi ancora una volta parole particolari e sicuramente da interpretare, Pietrangeli si augura: "Sinceramente è un bravissimo ragazzo e non si può trovare un motivo reale per attaccarlo, neanche sforzandosi.

Dal punto di vista tecnico bisogna ascoltare il rumore dei suoi colpi, colpi che sono più forti e la cosa bella è che Jannik si diverte a giocare a tennis, gli auguro di continuare così". Poi un augurio piuttosto particolare: "Quali consigli potrei dargli? Non credo che qualcuno possa dargli consigli, nemmeno io.

Mi viene in mente solo una speranza, senza che nessuno lo interpreti male, spero che perda qualche partita ogni tanto. Anche per avere un minimo di riposo", la chiosa discutibile dell'ex tennista.