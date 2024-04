Bertolucci analizza Jannik Sinner e la terra battuta: l'esempio di Djokovic è chiaro

Tra poche ore debutterà sulla terra battuta il numero due al mondo Jannik Sinner. L'azzurro, dopo un inizio di stagione spettacolare, è pronto per la stagione di questa superficie e tra gli appassionati c'è davvero grande curiosità di vederlo in campo.

Lo scorso anno Sinner ha faticato sulla terra e proprio qui a Monte-Carlo ha ottenuto il miglior risultato, una semifinale. Stavolta ci sono aspettative diverse ma lo stesso Jannik ha chiarito di non averne molte qui a Monte-Carlo e ora debutterà contro l'americano Sebastian Korda, anch'egli non un maestro di questa superficie.

L'ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci ha analizzato l'ambientamento su questa superficie: "Per Sinner così come per tutti coloro andati avanti a Miami ci sono stati davvero pochi giorni per adattarsi a questa superficie.

La terra è una superficie insidiosa e sebbene loro conoscono questa situazione, hanno bisogno anche di ripassare alcune regole basilari per un terreno totalmente differente rispetto agli altri. Gli scambi sono più lunghi e anche due set su tre corri il rischio di restare molto più tempo in campo".

Parlando di Sinner Bertolucci ha chiarito: "Nessun giocatore nella storia è mai riuscito ad avere un rendimento costante su tutte le superfici, bisogna nascondere le proprie difficoltà, soprattutto nei primi match.

Djokovic è molto bravo a fare ciò e lo ha sempre fatto, quest'anno poi ha giocato molte settimane su terra e ha eseguito la preparazione giusta". Continuando su Nole Bertolucci prosegue: "L'incognita è che non sia più il Nole del passato, che i suoi dubbi possano prendere il sopravvento".

Sinner partirà comunque senza grandi aspettative e c'è grande curiosità per vedere il suo debutto in campo.