Dopo aver dominato la prima parte di stagione aggiudicandosi l'Australian Open e il Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio sulla terra battuta nel 2024. Lo scorso anno, l'altoatesino non ha brillato sul rosso e l'unico importante risultato è arrivato a Monte-Carlo, dove ha raggiunto le semifinali.

Sinner ripartirà proprio dall'evento monegasco e dovrà partire con il piede giusto, perché affronterà un avversario davvero ostico. Il suo primo rivale sarà infatti Sebastian Korda. L'americano ha travolto Alejandro Davidovich Fokina con un sonoro 6-1, 6-2 al primo turno.

Jannik Sinner vincerà in futuro il Roland Garros? Adriano Panatta non ha dubbi

Adriano Panatta crede che Sinner riuscità ad esprimere un altissimo livello di gioco anche sulla terra battuta e, ai microfoni di Sky Sport, si è lasciato andare a un importante pronostico sul futuro del 22enne di San Candido.

“Lui è amato da tutti, perché è un grandissimo campione e anche un ragazzo per bene, educato ed equilibrato. Non sbaglia mai una dichiarazione, non ha mai un gesto di stizza in campo, rispetta gli avversari… sembra quasi finto.

Ora si parla di Sinner per qualsiasi cosa faccia: se apre l’ombrello alla raccattapalle, se gioca a calcio con un bambino. Trovo tutto questo positivo. È ovviamente un giocatore straordinario" , ha detto l'ex tennista italiano prima di soffermarsi su Roma e Parigi.

"Io dico sempre che sulla terra battuta si tratta di un altro sport, però lui gioca talmente bene che farà grandi cose anche su questa superficie. Magari non quest’anno, ma prima o poi vincerà sia gli Internazionali BNL d’Italia che il Roland Garros” .