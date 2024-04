L'Italia può raggiungere presto un record storico: Sinner autentico protagonista

Jannik Sinner spiazza tutti in conferenza stampa: svelato l'obiettivo per Monte-Carlo

Nel 2022 anche le cose sono andate molto bene, con sei trionfi, così come nel 1976 e nel 2018. A cinque invece nel 2019, quando si affacciava al grande tennis Sinner. Numeri di certo non inarrivabili considerando il momento di forma speciale che stanno vivendo i nostri tennisti.

Qualora i protagonisti azzurri si confermassero anche nei restanti 8 mesi potremmo festeggiare un ulteriore record. Il record di titoli in una singola annata è fermo a 7, raggiunti nel 1977 (tre di Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci , uno di Adriano Panatta ) e nel 2021 (quattro di Sinner, due di Matteo Berrettini, uno di Lorenzo Sonego ).

La stagione è stata fin qui positivissima per i nostri colori. Oltre al travolgente filotto di Sinner, l’Italia ha visto in questo 2024 anche altri due successi, quello di Darderi a Cordoba e Matteo Berrettini a Marrakech, pochi giorni fa.

Il ragazzo di San Candido è con distacco il numero uno della Race verso le Atp Finals, la cui qualificazione è già cosa fatta al mese di aprile. Dietro di lui però stanno crescendo tanti altri giocatori come Luca Nardi , Luciano Darderi , Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli , oltre ai più noti Matteo Berrettini , Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego .

Il movimento tennistico italiano sta vivendo probabilmente il momento di sua maggior splendore. Jannik Sinner , suo punta di diamante, è il tennista che meglio sta rendendo in questa prima fase di stagione, avendo praticamente dominato in Australia e nello swing americano.

