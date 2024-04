Jannik Sinner chiarisce i suoi obiettivi e spiazza sul torneo di Monte-Carlo

Comincia la stagione sulla terra e Jannik Sinner sarà tra i protagonisti assoluti della stagione. Il 2023 lo ha visto in grosse difficoltà ma sono cambiate tante cose e questa stagione potrebbe rivelarsi tutta un'altra storia.

Sinner è finora il dominatore del 2024, è primissimo nella Race e sulla terra può solo migliorare. In un'intervista al Corriere della Sera Jannik ha svelato i suoi obiettivi chiarendo anche cosa potrebbe accadere in queste ore a Monte-Carlo, torneo dove l'azzurro giocherà sia nel singolare che in doppio: "Cosa mi aspetto a Monte-Carlo? Beh, sinceramente poco.

L'obiettivo è fare una settimana di allenamento attivo, grazie alle partite e poi vediamo cosa esce fuori. Il focus della mia stagione sarà tra il Roland Garros e le Olimpiadi con Wimbledon in mezzo. Poi sono italiano e anche Roma è un torneo molto importante per me".

La terra è sicuramente l'ostacolo più grande finora nella carriera di Jannik, sinora ha vinto solo un torneo e parliamo dell'Atp 250 di Umago: "Questa è la superficie dove non mi sento a mio agio, ma non significa che non so giocarci.

L'adattamento a questa superficie richiede tempo e sto provando a stringere amicizia con il rosso". Tra le tante cose Jannik ha confermato nell'intervista di essere cresciuto non solo tatticamente ma anche fisicamente: "Sono cresciuto in altezza, il sito dell'Atp porta 1,88 mentre in realtà sono 1.92-1.93, non esagero con i pesi chs può essere rischioso e in generale per fare certe cose devi fidarti del tuo fisico.

Mi sento bene, ho giocato tutto il 2023 ed ora senza problemi e quando sono stanco recupero più in fretta rispetto al passato". Uno dei segreti di Sinner è il preparatore Umberto Ferrara, uomo chiave nella crescita del talento azzurro e membro importante del team.