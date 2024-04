Jannik Sinner sul portabandiera: "Deve farlo chi ha già vinto un oro olimpico"

In questi giorni se ne è discusso molto, ne ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malago' e tanti altri, la questione su chi sara il portabandiera all'apertura delle prossime Olimpiadi continua a tenere banco.

Da un lato c'è chi vorrebbe subito Jannik Sinner, alla sua prima Olimpiade da protagonista e dall'altra chi invece vorrebbe personaggi di altri sport che hanno già vinto o comunque con tanta esperienza nel difendere la maglia azzurra.

Al momento Sinner si concentra solo sul Masters 1000 di Monte-Carlo, torneo che lo vedrà protagonista prima in doppio (oggi con Lorenzo Sonego) e tra qualche giorno anche nel singolare dove affronterà il vincente tra l'americano Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Sinner a Parigi (sia al Roland Garros che alle Olimpiadi) non sarà il favorito, sulla terra rossa c'è qualcuno più pronto di lui ma farà di tutto per provarci e Jannik è stato, attraverso i microfoni del Corriere della Sera , abbastanza chiaro sulla questione portabandiera.

Ecco le sue parole: "Mi incuriosisce l'atmosfera delle Olimpiadi, mi piacerebbe vedere allo stadio l'atletica, rispetto a Tokyo è cambiato tutto. Questione portabandiera? Secondo me è giusto che lo faccia un atleta che h già vinto una medaglia d'oro.

Per me sarà la prima volta ai Giochi e sento che il tennis italiano è in crescita, però sento che la bandiera deve portarla chi basa la carriera sulle Olimpiadi. Se vogliono darmela io sono felice ma per l'Olimpiade è un torneo, un di più, per gli altri è il torneo", conclude l'azzurro chiarendo tutto e mettendo fine alla questione.