Jannik Sinner: "Sulla terra arriva il difficile. Gli ultimi episodi? Si è esagerato"

Nella giornata odierna debutterà in doppio nel Masters 1000 di Monte-Carlo, in tanti non vedono l'ora di vederlo in campo su terra battuta. Jannik Sinner, protagonista finora di un 2024 straordinario, fa sempre parlar di sé e quasi sempre per un light motiv positivo.

Dall'ombrello tenuto alla raccattapalle fino alla partita di tennis con il bambino e sono tanti i dettagli che portano l'attuale numero due al mondo a essere tanto amato dai tifosi. Jannik ha parlato in queste ore ai microfoni del Corriere della Sera e ci ha tenuto a mantenere bassi i toni.

Il talento azzurro ha riferito: "Forse si è andato un po' oltre, a me sembra solo di fare cose normali. Se vedi uno che non sta bene lo aiuti e se un bambino ti chiede di fare due tiri tu li fai, non sto nemmeno a pensarci.

Questo è il mio modo di vivere, in campo sono serio ma dopo mi piace scherzare. L'unica differenza è che adesso ho più telecamere addosso e tutto viene amplificato. Non esageriamo". Parlando dei match Jannik ha continuato: "Lo swing americano è andato molto bene, ora vediamo come reagisco sulla terra.

Difetti? Ho gli stessi difetti dei ragazzi della mia età, non lavo i piatti quando finisci di mangiare e me ne occupo due giorni dopo. Nella vita mi arrabbio anche io ma vanno capiti i momenti, c'è tempo per scherzare o per essere seri.

Il mio difetto nel tennis è che a volte ho troppa fretta e voglio imparare tutto subito ma questa cosa rischia di fregarmi". Riguardo ai match su terra Jannik spiega: "Adesso comincia la terra e cambia tutto, mi aspettano mesi difficili ma interessanti.

A Indian Wells ho invitato il mio migliore amico, ha visto che vinco o perdo resto lo stesso che ha conosciuto a scuola. Vincere ha un peso ma la cosa più importante sono gli affetti. Ricordo quando ero piccolo e i miei rientravano dal lavoro, beh era un duro lavoro ma loro comunque sorridevano", conclude il tennista.