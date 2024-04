Jannik Sinner: "Voglio continuare ad avere una vita normale al di fuori del tennis"

Nel corso della conferenza stampa rilasciata prima dell'inizio ufficiale del Master 1000 di Monte-Carlo, Jannik Sinner ha espresso diverse considerazioni interessanti sull'attuale lavoro che sta svolgendo con il suo team per ottenere ulteriori miglioramenti e su alcuni aspetti legati alla vita sua oltre il tennis.

"Stiamo lavorando quasi più in palestra che in campo. C'è tanto da fare a livello fisico ma in passato siamo andati cauti, soprattutto coi pesi, perché si tratta di qualcosa che può incidere negativamente sul proprio fisico alla lunga distanza.

Adesso abbiamo impostato un lavoro che mi potrà permettere di crescere ancora" ha dichiarato, nelle parole riportate da SuperTennis. Poi ha aggiunto: "In fondo la mente è l'unica cosa che dipende davvero dal tuo controllo in campo.

Perché per il resto ci sono troppe variabili che sono fuori dal proprio controllo e che bisogna semplicemente accettare. Provo a controllare anche gli stati di pressione, cercando di giocare punto per punto, giorno dopo giorno, partita per partita.

Cerco di mantenere chiara in testa l'idea che questo tipo di pressione sia qualcosa di positivo per il mio cammino. È interessante capire come gestirla".

Sinner e la vita al di fuori del tennis

"La cosa principale per quanto mi riguarda è vivere felice e in salute.

Voglio continuare ad avere una vita normale al di fuori del tennis. Spesso quando tornavo a casa da scuola, non trovavo i miei genitori perché entrambi erano al lavoro. Poi magari arrivava mia madre ma mio padre lo vedevo solo di sera perché aveva da fare.

Sono loro che mi hanno fatto capire che c'è il lavoro e poi c'è la vita normale, la vita privata. E bisogna tenerle separate. Quando passavano una brutta giornata al lavoro, li vedevo comunque ridere e scherzare: per me è stato l'insegnamento più grande.

Così, che vinca o che perda, cerco di mantenere un mio equilibrio e di guardare alle cose che contano davvero" ha concluso davanti ai media.