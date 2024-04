Jannik Sinner spiazza tutti in conferenza stampa: svelato l'obiettivo per Monte-Carlo

"La terra bisogna farsela amica". Jannik Sinner non ha proprio dubbi a pochi giorni dall'esordio ufficiale sulla superficie rossa nella stagione 2024. Il tennista italiano ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi e delle sensazioni dopo i primi giorni di allenamento, sorprendendo un po' i fan per le affermazioni rilasciate: "Il mio primo risultato importante a livello Slam è arrivato proprio sulla terra, nel Roland Garros del 2020.

Dunque non è che non ci possa giocare bene qui sopra. Il fatto è che mi sento meno a mio agio rispetto al cemento. Arrivo da un inizio anno straordinario, ho vinto tanto e sono andato oltre le attese. Ma adesso si riparte.

Per me Monte-Carlo è una specie di allenamento agonistico. Spero solo che duri più di una partita" ha dichiarato, ricordando il risultato di Parigi, in cui si spinse da giovanissimo fino ai quarti di finale e si arrese soltanto all'inarrestabile Rafael Nadal.

Un nuovo torneo di casa per Sinner

Nonostante abbia ottenuto una semifinale lo scorso anno nel Principato di Monaco, l'azzurro ha tenuto le aspettative molto basse per questo appuntamento, appena il primo sulla terra battuta: "L'obiettivo per me è arrivare pronto al Roland Garros e poi alle Olimpiadi.

I giochi sono certamente un traguardo speciale per me, è nella mia top list. Si giocano ogni quattro anni, ho saltato quelle precedenti e adesso voglio presentarmi al meglio in Francia" ha aggiunto. Quasi un ulteriore torneo di casa per l'attuale numero 2 del mondo, considerando la sua residenza a Monte-Carlo: "Quando non sono in giro per tornei vivo qui, dove trovo la mia privacy e tanti giocatori con cui allenarmi.

Il torneo qui al Country Club è fantastico, ci sono un sacco di italiani e un anno fa è andata bene, anche se poi il resto dell'annata su terra non è andato esattamente come volevo" ha concluso, nelle parole riportate da SuperTennis.