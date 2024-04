Jannik Sinner rifiuta Le Iene e stupisce ancora: splendido gesto con ragazzo disabile

Una nuova meravigliosa iniziativa, dimostrando ancora una volta di tenere particolarmente al sociale. Jannik Sinner, dopo il gesto diventato virale sui social di aver rifiutato un invito da parte de 'Le Iene' a una sfida a ping pong, si è reso protagonista a Monte-Carlo di una partita dal sapore molto speciale.

Infatti, il tennista altoatesino si è offerto disponibile a scambiare in campo qualche colpo con un ragazzo affetto da disabilità. La persona che ha avuto l'incredibile onore di giocare con il numero 2 del mondo è stato il francese Arthur Delaye.

Al termine, lo stesso vincitore degli Australian Open e tutto il suo team si sono prestati a qualche foto ricordo con il giocatore transalpino, che ha poi pubblicato un bellissimo messaggio su Twitter per ringraziare il 22enne di San Candido: "La magia ha funzionato ancora, amici.

Nonostante l'handicap, credete sempre nei vostri sogni! Allenamento leggendario con Jannik Sinner a Monte-Carlo. Grazie per la tua generosità. In 6 mesi prima Wawrinka e poi Sinner, il tennis è così bello" ha commentato.

Un'emozione unica quella regalata dall'azzurro, ora pronto a esordire nel primo Master 1000 in programma sulla terra battuta.

TEAM SINNER 🎾🇮🇹🇫🇷🇲🇨

Thank you again @janniksin for this practice at @ROLEXMCMASTERS

Despite disability always believe in my dreams 🎾💪🏼 pic.twitter.com/LgPX6dHICn — Arthur Delaye 🇫🇷🎾 (@ArthurDelaye) April 6, 2024