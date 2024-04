Filippo Volandri: "Orgogliosi di Jannik Sinner. Priorità il recupero di Berrettini"

Filippo Volandri è tornato a parlare degli splendidi risultati che il movimento azzurro sta ottenendo in questa prima parte di stagione. Il capitano della nazionale di Coppa Davis è stato intervistato dai giornalisti a seguito del primo appuntamento della rassegna "Vite da atleta: storie e numeri di sport e talento", organizzata da Fondazione Crc allo "Spazio Varco" di Cuneo.

Il 42enne di Livorno è prima di tutto intervenuto sull'argomento Jannik Sinner: "È un ragazzo che lavora tantissimo, guarda al miglioramento e non alle vittorie. È un esempio di bravo ragazzo che non guasta.

I frutti che stiamo vedendo, di cui dobbiamo essere tutti molto orgogliosi, derivano da un lavoro enorme che c'è dietro con tutto il suo team. Siamo contenti di avere Sinner con noi, così come siamo felici degli altri ragazzi: c'è un movimento alle spalle altrettanto giovane che sta crescendo, ognuno con tempi diversi rispetto all'altro".

Sugli altri italiani

L'evento della Coppa Davis di settembre si avvicina pian piano. Volandri ha naturalmente espresso soddisfazione per il ritorno di Berrettini, che sulla terra rossa di Marrakech ha conquistato le semifinali: "Contentissimi che Matteo sia in campo, sia felice di esserlo e che stia vincendo partite importanti.

Il suo recupero è una nostra priorità: ci ha dato un contributo importantissimo in Coppa Davis, nonostante non potesse giocare, fa assolutamente parte della squadra e non vediamo l'ora che torni ai livelli che gli appartengono".

Poi un riferimento a Lorenzo Sonego, che ha recentemente annunciato la separazione con lo storico coach Gipo Arbino: "Sono cose che nel percorso di un professionista possono succedere. Gipo è stato più di un allenatore per Lorenzo e lo gratifica il fatto che abbiano fatto un percorso straordinario insieme. A volte, professionalmente, le strade si possono dividere per cercare nuovi stimoli".