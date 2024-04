Atp Monte-Carlo - Il possibile cammino di Jannik Sinner

Grigor Dimitrov: "Non ho tempo per sentirmi triste. Jannik Sinner? Impressionante"

I diretti rivali per la prima posizione del ranking Novak Djokovic e Carlos Alcaraz popolano la parte alta del tabellone.

Sinner, dopo sei sconfitte di fila, ha trovato la chiave per battere il russo e si è imposto negli ultimi cinque match: le due vittorie più importanti sono arrivate nelle finale portate a casa agli Australian Open e a Miami.

Sulla strada del danese figurano Matteo Arnaldi , Matteo Berrettini e, soprattutto, Dimitrov. Chiudono la parte bassa Medvedev, Stefanos Tsitsipas , Alexander Zverev e Karen Khachanov . Anche Medvedev non ama la terra battuta, ma nel 2023 ha sorpreso tutti conquistando gli Internazionali BNL d'Italia.

Jan-Lennard Struff e Sebasitan Baez proveranno a rovinare la festa ad entrambi. Ai quarti, l'obiettivo è proiettare un remake della semifinale andata in scena con Holger Rune lo scorso anno, ma cambiando il risultato che lo ha visto cedere al termine di un durissimo terzo set.

Alexander Bublik , sulla carta, è il maggiore candidato per un match con Sinner agli ottavi. Il kazako, però, non esprime il suo miglior tennis sul rosso e dovrà superare un grande ostacolo già al primo turno: Borna Coric .

Atp Monte-Carlo - Definito l'ordine delle 16 teste di serie: grande novità per Sinner 2 giorni fa

Jannik Sinner disputerà il suo primo torneo da numero due al Rolex Monte-Carlo Masters, uno degli eventi più prestigiosi del Tour ATP. L'altoatesino è reduce dalla vittoria registrata a Miami annientando in semifinale e in finale rispettivamente Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov , due tennisti che potrebbe incontrare anche nel Principato.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD