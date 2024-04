Bertolucci: "Alcaraz e Sinner come Federer e Nadal, sono davvero simili"

Non è neanche terminata la stagione dei tornei su cemento di inizio stagione che si è ripartiti dalla terra battuta e in questi giorni prenderà il via il torneo di Monte-Carlo. Non ci sarà il re della terra Rafael Nadal, alle prese ormai costantemente con problemi fisici, ma vedremo altri campioni del calibro di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Fanpage l'ex tennista Paolo Bertolucci ha parlato del dualismo tra Alcaraz e Sinner, un Dualismo che alcuni hanno già paragonato alla nota rivalità Fedal, quella tra Roger Federer e Rafael Nadal.

A riguardo Bertolucci ha sentenziato: "Alcaraz è nato sulla terra e Sinner no, questo conta sicuramente. Carlos è a più agio naturalmente e visto la completezza tecnica si fa preferire quando gioca al meglio in una giornata o di un torneo, lui utilizzando una metafora ciclistica è da 'Classica' come la Milano-Sanremo o il Giro delle Fiandre, Sinner invece è da Giro d'Italia".

Bertolucci ha spiegato così le differenze tra i due: "A fine anno possiamo dire che Jannik è più comtjji e razionale, l'altro ha punte pazzesche che magari Sinner non raggiunge quel giorno ma è meno forte mentalmente e meno concreto perché cerca lo spettacolo, l'applauso del pubblico.

Un po' come prima la concretezza era Nadal e la spettacolarità era Federer, è anche giusto sia così altrimenti saremmo tutti uguali". Parlando ancora di Sinner e della sua crescita Bertolucci ha confermato: "Possiamo dire che è partita la caccia a Sinner, se lo batti è come mettere una tacca sulla tua racchetta e per un anno stai apposto perché lo hai battuto. Lui a Miami ha dimostrato di essere come erano Nadal e Djokovic in passato".