Bertolucci su Jannik Sinner e la terra: "Non è la stessa cosa dello scorso anno"

Dopo un gran inizio di stagione il neo numero due al mondo Jannik Sinner lavora in vista dell'esordio sulla terra rossa, con il torneo che comincerà lunedì, il Masters 1000 di Monte-Carlo. Grande attesa e grande curiosità per vedere l'assoluto protagonista del cemento, vincitore agli Australian Open e vincitore pochi giorni fa a Miami.

Sinner ha vinto un solo torneo in carriera su terra battuta, il 250 di Umago ma è la superficie dove non ha mai brillato. Era un altro Sinner e quindi ora sono cambiate tante cose, ne ha parlato ai microfoni di Fanpage l'ex tennista e ora opinionista (molto attivo sui social) Paolo Bertolucci.

Riguardo i suoi risultati e i suoi obiettivi su terra Bertolucci è stato piuttosto chiaro: "Questo Sinner non è neanche lontanamente parente dello scorso anno, quello era un ragazzo che ancora doveva affermarsi, aveva buone basi ma forse si era caricato di troppe responsabilità.

Penso a ciò che accadde a Roma dove volle strafare e credo non era pronto per un peso così importante. Se andiamo a vedere nei dettagli lui offre il top sul cemento, perde un 5 % sull'erba e un 10 % sulla terra battuta.

Stiamo guardando il pelo nell'uovo". Riguardo cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane Bertolucci spoega: "Fare previsioni è molto difficile, dopo Parigi potremo sentenziare ma al momento sono molto fiducioso.

Jannik deve adattarsi, per alcuni adattarsi alla terra avveniva in automatico, per altri non era così. Federer ha sempre avuto difficoltà su terra mentre Nadal aveva qualche problema in più su erba, è soggettivo".

Poi ha proseguito: "Lo stesso Novak Djokovic ha vinto meno il Roland Garros rispetto agli altri tornei, nessuno rende ovunque al 100 %, lui fa bene indoor, su cemento ed erba e nel caso avesse problemi sulla terra non sarebbe affatto un difetto".