Mats Wilander: "Per Jannik Sinner qualsiasi superficie può essere la migliore"

Iniziata la stagione sulla terra rossa, c’è tanta curiosità da parte di appassionati, tifosi e addetti ai lavori di scoprire chi sarà il protagonista su questa superficie. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono le certezze, avendo già vinto sul rosso, Alexander Zverev, Holger Rune e gli spenti Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas gli altri tennisti che prediligono la terra e che vogliono rilanciarsi.

E poi c’è Jannik Sinner, che sulla terra europea vuole dare la caccia al primo posto di Djokovic. L’azzurro, una macchina perfetta sul cemento, ha vinto un solo trofeo sul rosso di Umago nel 2022, ma questo potrebbe essere l’anno giusto per consacrarsi anche su questa superficie.

Parola di Mats Wilander, che in un recente intervento su Eurosport, ha dichiarato che il 22enne di San Candido possa giocarsi le sue carte anche nella stagione sulla terra.

Le parole di Mats Wilander

Il sette volte campione slam ha parlato così della crescita del tennista italiano: "È migliorato molto nell'ultimo anno, ma soprattutto sottolineo quanto sia migliorato tatticamente negli ultimi tre mesi, al punto che sembra che non corra più rischi in campo.

Gioca molto veloce, cerca sempre il colpo vincente, ma è una filosofia che ha creato dentro di sé. Ora credo che qualsiasi superficie possa essere la sua migliore”. Wilander ha poi continuato: "Siamo di fronte a un miglioramento incredibile, un miglioramento che non credo di aver mai visto in un giovane giocatore dai tempi del Big3, quando Novak Djokovic passò dall'essere un giocatore normale a capire: 'Sono migliore di questi ragazzi, ma devo tirare fuori il miglior gioco che ho dentro'

Questa è l'evoluzione che Jannik Sinner ha vissuto”. Jannik arriva da favorito al Roland Garros? “Negli ultimi tre mesi non c'è dubbio su chi sia stato il giocatore che ha dominato, ma onestamente non credo che Jannik arriverà al Roland Garros come il grande favorito, a meno che non metta insieme improvvisamente tre o quattro grandi settimane sulla terra battuta nei tornei che lo precedono" ha detto l’ex numero uno.

Wilander ha rivelato infine chi sarà il giocatore da battere a Parigi. "Al momento penso che Carlos Alcaraz entrerà al Roland Garros come grande favorito per molti più anni di Jannik Sinner. Ma questo non significa che Sinner non vincerà il torneo tanto spesso quanto Alcaraz, perché un giocatore così equilibrato come lui diventa ancora più pericoloso nei match di cinque set.

Il fattore più importante sarà la fiducia, anche se a volte questo fattore viene frainteso: fiducia non significa colpire bene la palla, ma sentirsi sicuri di sé in tutte le situazioni" ha concluso l’ex tennista svedese.