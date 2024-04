"È stato difficile mentalmente per me. Mi sentivo così vicino. Da quel momento ho iniziato a lavorare davvero su me stesso. È facile dire: 'Quel giocatore è forte dal punto di vista mentale' . Io mi ripetevo: 'Sono forte mentalmente, ma devo migliorare' .

Ho iniziato ad accettare i miei errori e lavorato sulle piccole cose che possono fare la differenza" . US Open, 5 settembre 2023: è queste una delle tappe fondamentali dal viaggio che ha portato Jannik Sinner a conquistare il primo Slam in carriera agli Australian Open.

La sconfitta contro Alexander Zverev a Flushing Meadows - maturata al quinto set dopo quasi cinque ore di pura battaglia - ha rappresentato un punto di svolta per l'italiano. Una sconfitta che gli ha procurato così tanto dolore da spingerlo ad andare oltre i propri limiti e compiere ulteriori e significativi passi in avanti nella gestione delle emozioni.

Una sconfitta che ha finito per fortificarlo.

Jannik Sinner svela i segreti dei successi contro Djokovic e Medvedev a Melbourne

Nei mesi successivi, Sinner ha aggiunto in bacheca i trofei di Pechino e Vienna, agguantato la finale nel Torneo dei Maestri e riportato in Italia la Coppa Davis.

Momenti, attimi e istanti che hanno contribuito a renderlo sempre più forte, fino ad arrivare al primo Major in Australia. Nell'Happy Slam, Sinner è diventato il primo giocatore in grado di fermare Novak Djokovic in semifinale a Melbourne.

"Ho vissuto il viaggio in Australia con molta calma. Match con Djokovic? È sempre una partita diversa dalle altre. Giochi contro un tennista che non ha mai perso in semifinale in quel torneo e che ha vinto 24 Slam. Devi fare sempre la cosa giusta, devi essere perfetto tatticamente e mentalmente.

Ho solo cercato di giocare punto dopo punto con la giusta mentalità" , ha rivelato Sinner a Vogue. Nell'ultimo atto dello Slam australiano, l'altoatesino ha completato l'opera con una impressionante rimonta ai danni di Daniil Medvedev.

"Il mio obiettivo, ad un certo punto, era diventato tenerlo in campo il più a lungo possibile. Aspettavo le mie opportunità, il pubblico era dalla mia parte. Ho acquisito fiducia e mi sono avvicinato al suo livello.

Parliamo del quinto set di una finale Slam: una situazione difficile in cui ritrovarsi. È il motivo per cui ho lavorato mentalmente; fisicamente ero pronto" .